«Fracturaron mi vida. No pude jamás disfrutar del sexo»

Otro caso que conmueve a la Iglesia católica chilena es el de los Hermanos Maristas. En mayo se conoció de al menos veinte víctimas de abuso sexual de menores, cubiertos durante más de cuarenta años. El portavoz de la orden admitió que esas denuncias se silenciaron siempre.

Las víctimas aseguran que hubo sacerdotes, profesores y guías scouts que abusaron de niños en la escuela, la iglesia y los campamentos. Hay al menos otras quince víctimas que no se animan a denunciar o que prefieren no hacerlo para evitar el estigma.

Jaime Concha es médico y tiene 55 años. Cuenta que a los 12, durante un campamento scout, se enfermó y quedó al cuidado del cura Abel Pérez, quien le dio de beber una mezcla de leche y licor. «Cuando me desperté él estaba abusando de mí y ya me había violado. Me dijo 'mira lo que me haces hacer, pero no te preocupes, ya le pedí a Dios que perdone tus pecados'».

Concha reveló que los episodios de abuso y violación fueron reiterados y que él no era la única víctima. «Fracturaron mi vida, mi infancia, mi espiritualidad, mi masculinidad. A partir de allí quedé atrapado en un estado de permanente soledad y angustia que me ha impedido establecer vínculos afectivos sanos y estables. No pude jamás disfrutar del sexo», añadió.