Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

El manual de juego de Rusia no ha cambiado«. La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno ... del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Ucrania no pueden ceder ante Moscú. »Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas«, ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que »si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras«.

El plan de paz en el que han trabajado EE UU y Rusia ha contado con la participación de Kiev y la Unión Europea (UE) durante el pasado fin de semana para dibujar una iniciativa que asegure «una paz justa y duradera» y que «garantice una seguridad robusta para Ucrania y para el bloque comunitario». Algo incompatible con las exigencias del Kremlin de que Ucrania cediera los territorios ocupados por Rusia y de que Kiev limitara su Ejército a 40.000 soldados y que renunciara al armamento de largo alcance.

Bruselas ha dado la bienvenida a los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para negociar la paz y Von der Leyen ha destacado que lo importante para la UE y Ucrania es lograr «una arquitectura de seguridad fuerte» una vez acabe la guerra. «Sabemos que queda mucho trabajo por delante, pero ahora tenemos un punto de partida con el trabajo que hemos hecho en Ginebra», ha asegurado.

La presidenta del Ejecutivo comunitario ha destacado que entre las prioridades europeas están las garantías de seguridad para Ucrania, que deben ser «reales y creíbles», que permitan al país resistir futuros ataques, lo que permita garantizar igualmente la seguridad de Europa. «El modo de pensar de Rusia no ha cambiado desde Yalta. Las fronteras no pueden cambiar por la fuerza porque esto abre la puerta a futuras guerras», ha afirmado la política alemana. Hay que respetar, por tanto, la soberanía y los deseos del pueblo ucraniano, «que ha elegido un destino europeo».

Mientras se negocia la paz, Europa debe asegurar las necesidades financieras de Ucrania, para lo que la Comisión ha presentado una propuesta para usar los activos congelados rusos en la reconstrucción de Ucrania, una iniciativa que debe contar con el apoyo de los Veintisiete. Por el momento, Bélgica -país en el que se encuentran la mayoría de estos activos- se resiste a dar luz verde a esta propuesta, por miedo a posibles represalias. Con todo, Von der Leyen ha sido contundente: «No puedo ver ningún escenario en el que sólo los contribuyentes europeos paguen la factura de la reconstrucción de Ucrania».

Por último, ha añadido que cualquier plan de paz debe contar necesariamente con Kiev y que todos los niños secuestrados por Rusia deben volver a su hogar.