Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

La presidenta de la Comisión Europea advierte de que no se puede ceder terreno a Rusia en el plan de paz de Ucrania

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

El manual de juego de Rusia no ha cambiado«. La advertencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno ... del Parlamento Europeo en Estrasburgo ha sido clara: Europa y Ucrania no pueden ceder ante Moscú. »Ucrania es el primer paso en un juego mucho más largo en el que Rusia quiere redibujar los mapas«, ha asegurado la política alemana, quien ha apuntado que »si las fronteras de Ucrania cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga
  5. 5 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»

Von der Leyen: «Si las fronteras cambian por la fuerza, abrimos la puerta a futuras guerras»