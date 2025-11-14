Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El autobús en el lugar del incidente. EFE

Varios muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo

La Policía no ha concretado aún la cifra de víctimas ni ha aclarado si se trata o no de un atropello intencionado

T. Nieva

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:10

Un autobús ha arrollado en la tarde del viernes a un grupo de peatones que se encontraba en una parada de Estocolmo con el fatal ... resultado de varios muertos y heridos. Las autoridades aún no han concretado la cifra ni tampoco han aclarado si se trata de un accidente o un atropello provocado.

