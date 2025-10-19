Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un misil Tomahawk es disparado desde un submarino. EFE

Ucrania dice adiós al Tomahawk

Volodímir Zelenski esboza un 'plan B' ante la renuencia de Washington a entregarle los misiles: detener la guerra en la línea actual y que su país tenga un papel clave en la defensa de Europa

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

No ha habido ni un solo reproche ni declaración altisonante tras la reunión de las delegaciones estadounidense y ucraniana en la Casa Blanca, a la ... que Volodímir Zelenzki acudió el viernes con la esperanza de lograr misiles Tomahawk y se marchó sin ellos. El líder kievita ya sabía que su objetivo cursaba a la baja tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin veinticuatro horas antes.

