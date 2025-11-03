Ucrania ataca la refinería de Sarátov por cuarta vez en menos de dos meses

Drones ucranianos han golpeado en la madrugada del lunes la refinería de Sarátov. Las instalaciones, situadas en la parte europea de Rusia, en la cuenca ... del Volga, han sido objeto de al menos cuatro ataques de Kiev (16 y 20 de septiembre, 16 de octubre y el último) a lo largo de este otoño. Se trata de una de las plantas de la empresa estatal Rosneft, con capacidad de refinamiento de 4,8 millones de toneladas métricas anuales y destaca por su antigüedad.

La región al completo ha quedado en estado de emergencia por el ataque con dispositivos aéreos no tripulados. Los vuelos al aeropuerto de Sarátov se han cancelado y la vecina región de Penza se ha visto obligada a poner en marcha el plan 'Alfombra', que supone un blindaje aéreo de una parte del país y obliga a todas las aeronaves en el aire a aterrizar o abandonar su espacio durante la aplicación de la medida.

Según las autoridades militares rusas se han derribado 64 drones: 29 en esta parte del país, 29 en la región de Rostov (al sur, cerca de la frontera), 4 en Volgogrado, uno en Stavropol y otro en Bélgorod. Sin embargo, no han confirmado que la refinería hubiera sido alcanzada por los aparatos, algo que sí ha afirmado Ucrania. Kiev ha defendido que el ataque responde a que la empresa Rosneft se dedica a satisfacer las necesidades de las fuerzas armadas de Rusia. En el mismo comunicado ha informado otra acción contra centros de logística en Lugansk.

Descenso de producción

La exrepública soviética ha atacado 22 de estas instalaciones desde agosto hasta dejarlas parcial o totalmente inoperativas en respuesta a los daños que sistemáticamente sufre su red eléctrica por parte de Moscú. Según Bloomberg, el volumen de petróleo refinado actual es el más bajo de los últimos cinco años en Rusia y un 10% menos que en julio. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el descenso de la producción de debido a las acciones de las fuerzas armadas ucranianas continuará al menos hasta mediados de 2026.

Estos ataques selectivos han provocado una inesperada crisis de escasez de gasolina en muchas regiones de Rusia, incluso en las cercanías de Moscú. Aunque alrededor de la capital la problemática es menos grave, en partes de la periferia y cerca del frente hay severas limitaciones, largas colas en las gasolineras o restricciones en la compra de hidrocarburos. Las autoridades han tomado, por ahora, diferentes medidas para contrarrestar este problema, como prohibir la exportación de gasolina y diésel, permitir el uso temporal de químicos vetados para aumentar el octanaje del combustible o importar el producto desde países afines como Bielorrusia y China.