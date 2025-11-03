Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una refinería rusa atacada por Ucrania. Reuters

Ucrania ataca la refinería de Sarátov por cuarta vez en menos de dos meses

Las autoridades de la exrepública soviética defienden que la ofensiva es su respuesta a los daños causados por Rusia en su red eléctrica

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

Drones ucranianos han golpeado en la madrugada del lunes la refinería de Sarátov. Las instalaciones, situadas en la parte europea de Rusia, en la cuenca ... del Volga, han sido objeto de al menos cuatro ataques de Kiev (16 y 20 de septiembre, 16 de octubre y el último) a lo largo de este otoño. Se trata de una de las plantas de la empresa estatal Rosneft, con capacidad de refinamiento de 4,8 millones de toneladas métricas anuales y destaca por su antigüedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ucrania ataca la refinería de Sarátov por cuarta vez en menos de dos meses

Ucrania ataca la refinería de Sarátov por cuarta vez en menos de dos meses