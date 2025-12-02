Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. EFE

Tres detenidos por presunto fraude de fondos europeos en la oficina que dirige Kaja Kallas

La Fiscalía Europea ha registrado edificios del Servicio de Acción Exterior de la UE y del Colegio de Europa por «fuertes sospechas» de posible fraude durante el procedimiento de licitación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, en Bruselas, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por sospechas de fraude relacionado con fondos europeos. Los registros, llevados a cabo por orden de la Fiscalía Europea, que sospecha de un posible fraude relacionado con la formación financiada por la UE para diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa la fiscalía y el diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los tres detenidos sería la rectora del Colegio de Europa, la antigua jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini.

Política de privacidad

