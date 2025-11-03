Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de policía caminan fuera de la estación de Huntingdon. AFP

El sospechoso del ataque en el tren del Reino Unido apuñaló a otra persona horas antes en una estación de Londres

El detenido, de 32 años, comparece este lunes ante un tribunal acusado de once intentos de asesinato

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Anthony Williams, de 32 años, descrito por las autoridades como «black British» (negro británico) y residente en Peterborough, comparece este lunes ante un tribunal de ... esa localidad inglesa acusado de once intentos de asesinato, dos delitos de posesión de arma blanca y uno de lesiones con daño corporal real. La Fiscalía de la Corona sostiene que Williams protagonizó dos agresiones con cuchillo en menos de un día: la primera en la madrugada del pasado sábado, en una estación del este de Londres, y la segunda horas después, durante el ataque a bordo de un tren en Cambridgeshire que dejó diez personas heridas. La Policía no considera que los hechos tengan «motivación terrorista» y mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas una evaluación sobre la salud mental del acusado.

