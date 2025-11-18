Los socialdemócratas podrían perder la alcaldía de Copenhague por primera vez en 122 años

El Partido Socialdemócrata podría perder el control de Copenhague por primera vez en la historia electoral de la ciudad. Los habitantes de la capital danesa ... acuden este martes a las urnas con una creciente insatisfacción con el giro a la derecha de la formación de centro-izquierda que gobierna el país, liderada por la primera ministra Mette Frederiksen.

Los socialdemócratas han dirigido la capital durante 122 años consecutivos, pero las encuestas sugieren que este martes de elecciones municipales y regionales la candidata del partido, la exministra de Asuntos Sociales y Vivienda, personalmente elegida por Frederiksen, no llegará a la alcaldía. Los expertos señalan que las duras políticas de integración e inmigración llevadas a cabo por la formación gobernante –una de las posturas más intransigentes de Europa–, habrían causado rechazo entre el electorado, que se decantaría ahora por las opciones más izquierdistas.

Amenaza de la extrema derecha

Las encuestas realizadas a principios de este mes señalaban que los partidos Izquierda Verde, Alianza Rojo-Verde y Alternativa podrían llegar a recibir suficiente apoyo como para formar un gobierno local tripartito y desbancar a los históricos socialdemócratas.

Karoline Lindgaard, candidata a la alcaldía por el partido verde Alternativa, señaló que «los socialdemócratas se han desplazado políticamente hacia la derecha, convirtiéndose en un partido populista de derecha en temas como la integración, el apoyo al desempleo y el medio ambiente».

En los últimos años, Frederiksen ha intentado rebajar la amenaza de la extrema derecha apelando a la clase trabajadora de las zonas rurales. Pero esta misma retórica antielitista podría haberlos alejado de los votantes de las grandes ciudades. En estas elecciones municipales y regionales, la derrota podría extenderse más allá de la capital y arrebatarles también el gobierno en las comunidades que dominan desde hace años.

Vivienda, desarrollo y ecologismo

«Están encaminados a agravar la crisis de la vivienda, a fracasar en los objetivos climáticos de la ciudad y a fomentar un paradigma urbano centrado en el automóvil», añadió Lindgaard. Los socialdemócratas, que prometieron limitar el acceso de los coches al centro urbano, revirtieron abruptamente su postura y sugirieron reintroducir plazas de aparcamiento y favorecer a los conductores, lo que enfureció a sus votantes más ecologistas.

Los socialdemócratas han representado históricamente a la clase trabajadora, pero a partir de los años 90 se centraron en convertir la capital en un centro atractivo para empresas globales y estudiantes internacionales, y transformaron a Copenhague en una «ciudad modelo», con una infraestructura eficiente, espacios verdes y una alta seguridad. Sin embargo, esta metamorfosis fue acompañada de un fuerte encarecimiento del sector inmobiliario -un 20% en el último año y un 29% en los últimos cuatro-, que ha expulsado de sus barrios a muchas familias y ha dificultado el acceso a la vivienda a los jóvenes.

Estas políticas, adoptadas de la mano de partidos liberales económicos y para diferenciarse de las formaciones de extrema izquierda -más intransigentes en temas medioambientales y de libertad de mercado-, podrían no haber dado los resultados esperados, sino alejarlos aún más de sus votantes.

Los comicios municipales se han convertido ahora en un referéndum sobre el giro centrista de los socialdemócratas. Dinamarca celebra elecciones generales el próximo año, y las derrotas en Copenhague y otras ciudades danesas podrían presionar a Frederiksen para que cambie de rumbo y vuelva a sus orígenes.