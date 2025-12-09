Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy. Reuters

Sarkozy relata su experiencia entre rejas: «En la cárcel todo es gris»

Los primeros fragmentos del libro que el expresidente francés escribió durante su encarcelamiento suscitan controversia al pedir una alianza entre la derecha republicana y la extrema derecha

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

A pesar de haber pasado menos de tres semanas en prisión, el expresidente francés Nicolas Sarkozy publicará esta semana un libro sobre su encarcelamiento por el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de 2007 ... . Titulada 'Le journal d'un prisonnier' (El diario de un prisionero), esta obra llegará a las librerías el miércoles en Francia. Pero varios medios galos ya han publicado fragmentos de estos escritos desde la cárcel. Abarcan desde su condena el 25 de septiembre por un delito de asociación de malhechores con la dictadura de Muamar el Gadafi hasta su excarcelación el 10 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  2. 2 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  5. 5

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  6. 6

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  7. 7 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  8. 8

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  9. 9 El cura plurilingüe de Torremolinos
  10. 10

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sarkozy relata su experiencia entre rejas: «En la cárcel todo es gris»

Sarkozy relata su experiencia entre rejas: «En la cárcel todo es gris»