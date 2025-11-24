Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soldados ucranianos defienden la posición en Pokrovsk. Reuters

Rusia rechaza las aportaciones de Europa al plan de paz para Ucrania propuesto por EE UU

La UE ve «progresos» en la oferta de Washington pero apoya a Zelenski, para quien Putin busca respaldo legal «a lo que ha robado»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

Lucha de planes. Estados Unidos y Rusia elaboraron en octubre y a dos manos un proyecto para la paz en Ucrania y Donald Trump lo ... anunció la pasada semana como solución. Kiev, de inmediato, replicó que sólo recogía las ambiciones de Moscú. Durante el último fin de semana, la Unión Europea (UE) diseñó otra propuesta, que incluye condiciones territoriales y militares en defensa de Ucrania. Y este lunes el Kremlin ha calificado esa contraoferta de «poco constructiva». «No nos conviene», zanjó el asesor de política exterior ruso, Yuri Ushakov. Para Moscú, la «base» es el plan de Trump, que contiene «disposiciones bastante aceptables», aunque otras requerirán «un debate más detallado». La guerra sigue.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rusia rechaza las aportaciones de Europa al plan de paz para Ucrania propuesto por EE UU

Rusia rechaza las aportaciones de Europa al plan de paz para Ucrania propuesto por EE UU