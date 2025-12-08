Rusia empieza a ver a EE UU como un próximo aliado

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado este lunes que su país puede restaurar las relaciones con EE UU. «Al eliminar los factores irritantes ... que existen ahora a nivel bilateral hay ante nosotros una perspectiva para restaurar las relaciones y sacarlas de un estado profundamente crítico«, aseveró ante la prensa. A pesar de los años de Guerra Fría, rivalidades, amenazas y desacuerdos, Moscú y Washington parecen encaminados a un nuevo entendimiento tanto político como económico.

Donald Trump ha mostrado interés en un liderazgo al estilo del presidente ruso, Vladímir Putin: de larga duración y sin rivales. Aunque legalmente no podría revalidar su liderazgo en las urnas en 2028, el magnate neoyorquino ha flirteado con esa idea con «merchandising» usando el lema «Trump 2028» incluso en su tienda oficial. El jefe del Kremlin lleva ya 25 años en el poder, con una breve interrupción, durante la cual fue primer ministro, aunque siguió siendo el hombre más poderoso de Rusia. La buena sintonía también se extiende a la lucha contra «lo woke» y otros valores tradicionales.

Más allá de las simpatías políticas, Moscú quiere una buena relación con Washington y tienta a Turmp con cantos de sirena para hacer negocios juntos. «Es en Alaska y en el Ártico donde convergen los intereses económicos de nuestros países y donde surge la oportunidad de implementar proyectos mutuamente beneficiosos a gran escala», propuso en agosto Dmitri Ushakov, asesor del presidente ruso.

También Putin ofreció proyectos de cooperación económica relacionados con las tierras raras. El pasado 24 de febrero, el exagente del KGB aseguró que su país estaba dispuesto «a trabajar allí (Rusia y territorios conquistados de Ucrania) con nuestros socios, incluidos los estadounidenses» . Conseguir a Washington como socio le ayudaría a compensar la fragilidad económica que sufre Rusia debido a la guerra con Ucrania y abrir las puertas a los inversores estadounidenses. La Casa Blanca podría ver con interés la ampliaicón de su mercado en materias primeras y también alejar a Moscú de Pekín, actualmente su principal competidor a nivel global.

'Doctrina Monroe' aprobada por Moscú

A la memoría en las relaciones ha contribuido el nuevo plan de Estrategia de Seguridad Nacional de Washington publicado el pasado sábado, que supone un enroque hacia el hemisferio occidental de Estados Unidos y un reenfoque de la llamada «Doctrina Monroe», que básicamente establece que todo el continente americano es zona de influencia estadounidense . En el documento también se duda de que los países europeos puedan ser un aliado fiable en el futuro. La visión que plasma el texto sobre el Viejo Continente coincide mucho con la idea que tiene Rusia sobre sus vecinos.

El documento es visto por Rusia como un acercamiento entre ambos países y eso, según apuntó Peskov el pasado domingo, «puede ser una garantía para una continuación constructiva» de las negociaciones de paz. También señaló que «las correcciones que hay, diría que en gran medida coinciden con la visión rusa«. El país euroasiático puede ver con buenos ojos que Estados Unidos tenga su zona de influencia si puede conservar la suya, la del espacio post-soviético. Aunque ha perdido control sobre países como Armenia, Ucrania y Moldavia, actualmente conserva a Bielorrusia y Georgia bajo su órbita. Desgraciadamente para sus intereses ha disminuido su ascendente en Asia Central, pero estos Estados siguen siendo fieles al Kremlin por su dependencia económica y militar.

Moscú no esconde que se siente más cómodo con Trump en el poder que con sus antecesores demócratas, Joe Biden y Barack Obama. Ya celebraron en noviembre de 2024 la victoria del republicano. Uno de los que se alegró fue el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvedev, que aseguró entonces que el mandatario estadounidense es «un hombre de negocios hasta la médula, odia mortalmente gastar dinero en parásitos y vividores«. Actualmente aún ven con buenos ojos al líder republicano, tal y como demuestra la palabra «fuerte» que usó el pasado domingo Peskov para definirle.