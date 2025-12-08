Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. Ep

Rusia empieza a ver a EE UU como un próximo aliado

Moscú aplaude el plan norteamericano de Estrategia de Seguridad Nacional que critica la pérdida de valores de Europa

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:25

Comenta

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha asegurado este lunes que su país puede restaurar las relaciones con EE UU. «Al eliminar los factores irritantes ... que existen ahora a nivel bilateral hay ante nosotros una perspectiva para restaurar las relaciones y sacarlas de un estado profundamente crítico«, aseveró ante la prensa. A pesar de los años de Guerra Fría, rivalidades, amenazas y desacuerdos, Moscú y Washington parecen encaminados a un nuevo entendimiento tanto político como económico.

