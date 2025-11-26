Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del rey Juan Carlos I. EP

El rey emérito a la televisión francesa: «Pinochet me dijo que hiciera como Franco, pero hice lo contrario»

Juan Carlos I concede una entrevista para la cadena pública France 3 en la que repasa su libro de memorias y se muestra poco autocrítico respecto a sus infidelidades y escándalos

Enric Bonet

Enric Bonet

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

El rey emérito ha concedido a France 3 la que en principio será su única entrevista televisiva para promocionar su libro de memorias, titulado 'Reconciliación' ... y publicado el 5 de noviembre en francés. Su edición en español llegará a las librerías el miércoles de la semana que viene. Como hace en el libro, Juan Carlos I reivindica en la entrevista su rol en la Transición y sorprende por su poca autocrítica respecto a sus infidelidades y escándalos que marcaron los últimos 15 años de su vida. Grabada en Emiratos Árabes hace unas semanas, será difundida este miércoles por la noche (a las 22h50) en la cadena pública dedicada a la información regional. Pero ya puede verse en la web de France Télévisions.

