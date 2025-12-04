Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El calendario de Putin ya está a la venta en los kioskos rusos.

Putin se presenta como un 'gurú' amenazante y devoto en su calendario de 2026: «Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes»

El presidente ruso combina imágenes heróicas con otras más cercanas, que acompaña de intimidaciones y mensajes motivacionales sacados de sus propios discursos

Alin Blanco

Alin Blanco

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:11

El año 2025 se acerca a su fin y ya se ha lanzado el calendario del presidente ruso, Vladímir Putin, para el próximo 2026. El ... anuario combina imágenes de fuerza y cercanía, e incluye para cada mes una fotografía y una frase extraída de sus propios discursos. Así hace gala de sus diversas facetas y cualidades: cazador, protector de las mujeres, deportista, hombre religioso… El jefe del Kremlin también aparece siendo admirado por una muchedumbre de niños.

