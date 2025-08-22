Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de Policía italianos. Reuters

Leoncavallo, la 'casa okupa' de Milán que la Policía logró desalojar tras 133 intentos

El Estado fue condenado en 2024 a pagar 3,3 millones a los dueños del inmueble por su incapacidad para liberarlo durante más de treinta años

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:02

El Estado fue condenado en 2024 a pagar 3,3 millones a los dueños del inmueble por su incapacidad para liberarlo durante más de 30 ... añosroma. Leoncavallo era uno de los centros sociales con más solera de Italia. Un punto de referencia para militantes antifascistas y anarquistas de Milán que el jueves fue desalojado por la Policía italiana, poniendo así fin a más de tres décadas de ocupación en los que se sucedieron más de 130 intentos fallidos de devolver a sus dueños el edificio, una antigua fábrica de papel situada en la calle Antoine Watteau, en la zona noreste de la capital lombarda. La larga incapacidad de las autoridades para echar a sus 'inquilinos' llevó a la Justicia italiana a condenar el año pasado al Ministerio del Interior a pagar 3,3 millones de euros como resarcimiento a la empresa propietaria del inmueble.

