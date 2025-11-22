Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Líderes occidentales y Japón en una de las reuniones del G-20 en Johannesburgo. EP

Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

Reclaman también que se tengan en cuenta los intereses de Europa y de Ucrania en el plan de paz de Trump, que se abre ahora a negociar

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

«Tenemos claro el principio de que las fronteras no deben modificarse por la fuerza». Once países, entre los que se encuentra España, rechazaron así ... este sábado las condiciones planteadas por el plan de paz de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, que incluye la cesión de la región del Donbás a Moscú. «También nos preocupan las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían al país vulnerable a futuros ataques», añadieron los signatarios de un comunicado publicado durante la cumbre que el G-20 arrancó en Sudáfrica y que continuará este domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  5. 5 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  6. 6 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  7. 7 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  8. 8 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»

Los líderes europeos exigen que las fronteras no se modifiquen «por la fuerza»