Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolas Sarkozy, el día de su entrada a prisión. Reuters

La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

El Tribunal de Apelación de París autoriza al expresidente a salir de la cárcel a la espera de que el caso por la financiación libia de su campaña de 2007 se juzgue en segunda instancia a partir del próximo marzo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

La Corte de Apelación de París ha concedido este lunes al mediodía la libertad provisional a Nicolas Sarkozy. El que fuera presidente de Francia entre ... 2007 y 2012 ha recuperado su libertad tras haber pasado 20 días entre rejas en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV (Sur) de París. El Tribunal Correccional de la capital lo había condenado a finales de septiembre con cinco años de prisión por el caso de la financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Y entonces pidió una aplicación inmediata de esa pena, lo que comportó que se convirtiera en el primer exjefe del Estado encarcelado en la historia de la Quinta República.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  6. 6 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  9. 9 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  10. 10 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy