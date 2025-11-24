Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estación de tren de Eurostar. REUTERS

Una huelga nacional paraliza Bélgica durante tres días para protestar por los recortes presupuestarios del Gobierno

La mitad de los trenes entre la capital belga y París se han cancelado y han dejado en el aire a miles de funcionarios que viajaban a Estrasburgo para el pleno del Parlamento Europeo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

Bélgica se ha levantado este lunes en una huelga nacional que durará tres días para protestar por los recortes presupuestarios previstos por el Gobierno federal ... belga. La protesta afectará especialmente a la conexión ferroviaria entre Bruselas y París -la mitad de los trenes se han cancelado-, dejando en el aire a miles de funcionarios europeos que viajarán esta semana al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Supone además la mayor muestra de descontento de la ciudadanía al Ejecutivo del primer ministro belga, el nacionalista flamenco Bart De Weber.

