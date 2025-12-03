Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

La Fiscalía europea ha imputado formalmente a la rectora del Colegio de Europa y antigua jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, por presuntos delitos ... de fraude y corrupción. Así lo ha informado este miércoles el Ministerio Público, que ha señalado que tanto ella como los otros dos detenidos el martes han sido puestos en libertad tras comprobar que no hay riesgo de fuga. Entre los arrestados se encuentra «un veterano oficial de la Comisión Europea», según los medios belgas, que se trataría de quien fuera la mano derecha de Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Stefano Sannino.

Los tres arrestados fueron interrogados el martes por la Policía belga e informados de las acusaciones que se les imputan: fraude, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La Fiscalía tiene «fuertes sospechas» de que tuvieron algo que ver en posibles irregularidades durante el proceso de licitación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos, impulsado con fondos europeos, entre 2021 y 2022, cuando el español Josep Borrell estaba al frente del SEAE.

Más concretamente, las Fiscalía trata de averiguar si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente sobre el criterio de selección del procedimiento de licitación y si tuvieron suficientes razones para creer que recibirían ese proyecto, antes de que se publicara oficialmente, y si «se reveló información confidencial sobre el proceso con uno de los candidatos».

La investigación salió a la luz el martes cuando agentes de la Policía registraron varios edificios del Colegio de Europa, en la villa flamenca de Brujas, y el SEAE, en Bruselas, la oficina que hoy dirige Kaja Kallas como actual jefa de la doplomacia comunitaria. La sorpresa fue mayor aún cuando se conoció que entre los arrestados estaban Mogherini -que ocupó el cargo que ahora desempeña Kallas entre 2014 y 2019- y Sannino, actual director general del departamento de Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea. Se desconoce, por el momento, la identidad del tercer detenido.