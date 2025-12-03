Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. AFP

Imputan a la antigua jefa de la diplomacia europea por fraude y corrupción

Federica Mogherini, rectora del Colegio de Europa, queda en libertad con cargos al no haber riesgo de fuga tras ser arrestada por presuntas irregularidades en el uso de fondos comunitarios

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:31

La Fiscalía europea ha imputado formalmente a la rectora del Colegio de Europa y antigua jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, por presuntos delitos ... de fraude y corrupción. Así lo ha informado este miércoles el Ministerio Público, que ha señalado que tanto ella como los otros dos detenidos el martes han sido puestos en libertad tras comprobar que no hay riesgo de fuga. Entre los arrestados se encuentra «un veterano oficial de la Comisión Europea», según los medios belgas, que se trataría de quien fuera la mano derecha de Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), Stefano Sannino.

