La extrema derecha preocupa más a los alemanes que a los migrantes nacionalizados o los extranjeros

La ultraderecha y el neonazismo preocupa mucho más a los alemanes de pura cepa que a los migrantes y sus descendientes directos asentados en este ... país. Es algo que se desprende de un estudio y encuesta realizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la gobernante Unión Cristianodemócrata (CDU) que preside el actual canciller federal, Friedrich Merz. Prácticamente tres de cada cuatro ciudadanos germanos sin raíces en el extranjero (un 74% de los encuestados) suscriben la afirmación de que «el extremismo de derechas en Alemania me da miedo». Un 46% está «totalmente» de acuerdo y un 28% «más bien» de acuerdo con esa declaración.

Sin embargo, tan solo dos tercios de los alemanes con raíces en otro país (un 66%) se expresa preocupado por la ultraderecha y partidos como la xenófoba Alternativa para Alemania (AfD), actualmente segunda fuerza en el Parlamento. En el caso de los extranjeros residentes en la República Federal la cifra es aún menor: solo al 55% teme a la derecha radical y los movimientos neonazis. Quienes más inquietos se muestran ante las tendencias extremistas de derechas en el país son los residentes con ascendencia turca o rusa. Los ciudadanos de origen polaco son los que declaran menor preocupación por el alza de formaciones como AfD.

A la hora de medir posibles tendencias antisemitas, los participantes en el sondeo de la Fundación Konrad Adenauer debían posicionarse ante la declaración «no se pude confiar en los judíos». El 10% de los extranjeros y el 9% de los alemanes con raíces en el extranjero pero tan solo el 4% de los alemanes sin antepasados foráneos suscribieron esa afirmación.

También se observan diferencias en función del país de procedencia. Según la encuesta, un 26% de las personas de ascendencia turca desconfía de los judíos. En una encuesta similar realizada por la KAS en 2015, el porcentaje era del 18%. La cifra de ciudadanos que están de acuerdo con esta afirmación también era superior a la media entre los inmigrantes de origen alemán llegados del este de Europa tras la caída del Telón de Acero.

Guerra de Ucrania

Pero también existen diferencias entre los alemanes con y sin raíces extranjeras en otras cuestiones, como la guerra de Ucrania y las reservas hacia los homosexuales. Según el estudio, solo el 38% de los extranjeros que viven en Alemania cree que Rusia es la única responsable del conflicto en la antigua república soviética. Entre los alemanes de origen inmigrante, el porcentaje de quienes comparten esta opinión es similar (39%). Por el contrario, una mayoría (el 58%) de los germanos de pura cepa echa la culpa solo a Moscú de la invasión que comenzó en febrero de 2022.

Encuesta de la Fundación Konrad Adenauer 58% de los alemanes considera que Rusia es la única responsable de la guerra en Ucrania. El porcentaje de extranjeros y germanos de origen migrante que opinan así se sitúa por debajo del 40%. 4% de los germanos de pura cepa muestra tendencias antisemitas y suscribe, por ejemplo, ideas como que «no se puede confiar en los judíos». En esta cuestión hay muchas diferencias en función del origen del encuestado y más de una cuarta parte de los ciudadanos con raíces turcas (26%) no se fía de ellos. 7% de los ciudadanos nacidos en Alemania y sin ascendencia extranjera dijo no querer tener amigos homosexuales. Una cuarta parte de los musulmanes y de los cristianos ortodoxos rechaza estas amistades.

La autora del estudio titulado 'Sociedad de inmigración en transformación', Sabine Pokorny, se interesó por la opinión que tienen los extranjeros y sus descendientes sobre la homosexualidad. Entre los alemanes sin antecedentes migratorios, el rechazo hacia gais y lesbianas es ya una excepción. Mientras, los ciudadanos con raíces en otros países y los foráneos muestran un mayor grado de tolerancia que hace diez años. Sin embargo, el nivel de rechazo en estos grupos sigue siendo del 18% y el 19%, respectivamente.

Según el estudio de la KAS, el 7% de los alemanes sin antecedentes migratorios encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación «no quiero tener amigos homosexuales». Los resultados también muestran que alrededor de una cuarta parte de los musulmanes y de los cristianos ortodoxos no quieren tener gais o lesbianas entre sus amistades.