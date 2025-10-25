Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jean-Bernard Gaillot-Renucci ha participado en las campañas de varios presidentes franceses.

Jean-Bernard Gaillot-Renucci | Exasesor del macronismo en la Asamblea Nacional

«Macron se cree que es el sol y que todo el mundo orbita a su alrededor»

El consejero cree que la suspensión temporal de la reforma de las pensiones revela que el presidente francés acepta que su segundo mandato no ha servido para nada

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:01

Jean-Bernard Gaillot-Renucci representa a un tipo de militante y político cada vez más frecuente en Francia: aquellos que creyeron en el presidente, Emmanuel ... Macron, y ahora están decepcionados con él. Con una larga experiencia a sus espaldas tras participar en las campañas del socialista François Mitterrand y del conservador Jacques Chirac, ejerció como secretario general de la Derecha con el actual inquilino del Elíseo, una de las corrientes iniciales del macronismo. También trabajó como asesor parlamentario en la Asamblea Nacional para el partido presidencial, un espacio que abandonó hace un año.

