Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Periodistas fotografían la vivienda de la localidad francesa de Saint-Molf en la la que se habrían producido los hechos. AFP

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

La víctima tiene 45 años y una pareja de edad avanzada ha sido imputada por los delitos de retención ilegal y tortura

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:56

Comenta

Mientras en Francia sigue dando que hablar la encarcelación del expresidente Nicolas Sarkozy, un pequeño pueblo del noroeste del territorio galo ha vivido en los ... últimos días una historia chocante en un registro completamente distinto. Dos habitantes de la localidad de Saint-Molf, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Nantes, fueron detenidos la semana pasada, informaron este miércoles medios locales y nacionales. El motivo de ese arresto resulta espeluznante: presuntamente haber tenido secuestrada durante varios años en un garaje a una mujer que logró escaparse la semana pasada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  6. 6 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  7. 7

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  8. 8 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  9. 9

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  10. 10 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años

Dos detenidos en Francia tras el presunto secuestro de una mujer en un garaje durante años