Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de familiares de prisioneros de guerra este sábado en Kiev. AFP

Dignidad o muerte: Ucrania se enfrenta dividida a su decisión más difícil

El plan de paz de Trump abre una brecha entre la población harta de la guerra y la que aspira a retener el territorio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

En Kiev, Olena está harta de la guerra. Harta de tres años y medio de muertes que cada vez se sienten más cercanas. Harta del ... miedo a que los funcionarios del servicio de reclutamiento se lleven sin previo aviso a su padre, a su hermano o a su pareja.Harta de las sirenas antiaéreas, de correr cada noche al refugio mientras llueven misiles sobre la ciudad –como los que ayer dejaron un fallecido y 13 heridos–, y de la perspectiva de pasar un nuevo invierno con frío y sin luz. Quiere volver a vivir en paz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola
  2. 2 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  3. 3 La nueva tasa de basura oscilará entre los 96 y los 248 euros anuales para las viviendas
  4. 4 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  5. 5 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  6. 6 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba
  7. 7 La advertencia de la Agencia de Protección de Datos sobre las balizas V16 obligatorias para los vehículos a partir de enero
  8. 8 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dignidad o muerte: Ucrania se enfrenta dividida a su decisión más difícil

Dignidad o muerte: Ucrania se enfrenta dividida a su decisión más difícil