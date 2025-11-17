Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diana Loginova, rodeada de policías rusos. Reuters

Diana Loginova, la joven cantante que paga con la cárcel sus críticas a Putin

La voz de la banda rusa Stoptime se ha convertido con sólo 18 años y un enorme talento en una figura incómoda para el Kremlin

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

San Petersburgo, 17 de octubre de 2025. En una furgoneta policial están detenidos una joven rubia con gafas y dos chicos, uno con aspecto tímido ... que lleva un gorro y otro de pelo lacio que se arrodilla para pedir la mano de la chica con un anillo hecho con papel allí mismo. Los tres acaban de ser arrestados por interpretar en la calle canciones contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, aunque oficialmente se les acusa de «desacreditar el ejército ruso» y «organizar una concentración ciudadana en lugares públicos». Ellos son Alexánder Orlov, guitarrista, Vladislav Leontiev, batería, y Diana Loginova, la voz del grupo y más conocida por su alias artístico, 'Naoko'. Juntos conforman la banda Stoptime.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  4. 4 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  5. 5

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  8. 8

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  9. 9 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  10. 10 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diana Loginova, la joven cantante que paga con la cárcel sus críticas a Putin

Diana Loginova, la joven cantante que paga con la cárcel sus críticas a Putin