Los padres de Madeleine McCann en una entrevista en televisión. A la derecha, la pequeña Maddie.

Condenan a medio año de cárcel a la joven que dijo ser Madeleine McCann por acosar a sus padres

La polaca Julia Wandelt, de 24 años, envió mensajes y correos electrónicos y llamó por teléfono a la familia de la niña desaparecida en 2007 en Portugal durante casi tres años

María Rego

María Rego

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:18

La Justicia británica declaró el viernes a la joven polaca que aseguró ser Maddeleine McCann culpable de acosar a los padres de la niña desaparecida ... en 2017 en Portugal. El tribunal de Leicester donde se desarrollaron las cinco semanas de juicio, sin embargo, la absolvió del delito de 'stalking', que en Derecho del Reino Unido se refiere a la persecución de alguien o a presentarse en su domicilio sin permiso, algo que la acusada también hizo. Julia Wandelt, de 24 años, fue condenada a seis meses de cárcel, que ya ha cumplido durante su estancia en prisión preventiva.

