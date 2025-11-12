Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

Bruselas presenta un escudo europeo ante las campañas de desinformación e interferencias de terceros países

La Comisión Europea elabora un plan de acción para blindar Europa en medio de la «guerra híbrida» de Rusia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:19

Europa trata de desplegar todas las herramientas a su alcance para proteger al continente ante amenazas de terceros países. En medio de la «guerra híbrida» ... de Rusia, la Comisión Europea ha presentado este miércoles un escudo democrático europeo, que incluye la creación de un centro para coordinar el trabajo de todos los Estados miembros y blindar el continente ante campañas de desinformación e interferencias en medios de comunicación y en procesos electorales por parte de terceros países, como ya ocurrió en las elecciones generales de Moldavia.

