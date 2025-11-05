Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos policías alemanes patrullan una estación de tren. Reuters

Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

El Ministerio del Interior confisca los bienes de la organización radical Muslim Interaktiv, cierra sus cuentas en redes sociales y registra las viviendas de sus miembros

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:35

Comenta

El Ministerio federal del Interior ha anunciado este miércoles la prohibición de la asociación islamista radical Muslim Interaktiv por actividades anticonstitucionales con el objetivo de ... convertir Alemania en un califato. La ilegalización del grupo se vio acompañada de un amplio operativo policial con registros a primera hora de la mañana de viviendas y oficinas en Hamburgo, Berlín y el Estado federado de Hesse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  10. 10 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato

Alemania prohíbe una asociación islamista que perseguía instaurar un califato