Europa se queda sin una voz común

Participar en la nueva Ruta de la Seda que China ha ideado para vertebrar el mundo puede reportar grandes beneficios a las empresas europeas. En consorcio o solas, las más avispadas pueden participar en la construcción de las grandes infraestructuras que van alargando la lista proyectada por el presidente Xi Jinping. Y, por si fuese poco, la colaboración puede servir también para avanzar en el suculento mercado chino.

No obstante, en Bruselas preocupa la creciente influencia que China ejerce en la Unión Europea, y también que cada país miembro negocie por cuenta propia y no con una voz común. Eso ha llevado a que un buen número de Estados desenrollen la alfombra roja para recibir a Pekín mientras la Unión como bloque endurece las normas que regulan la llegada de la inversión china, tan deseada por quienes están en dificultades económicas como rechazada por los que añoran una UE con peso internacional. Entre esos últimos se encuentra el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, uno de los participantes en el foro de esta semana en Pekín: «Los grandes países de la UE no quieren negociar memorandos bilaterales con China -algo que Estados como Italia, Portugal o Grecia sí que han hecho-, sino gestionar la relación como un bloque», afirmó Altmaier el viernes.

En líneas similares opinó el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. En una entrevista concedida al 'South China Morning Post', aseguró que la falta de transparencia en la gobernanza del gigante asiático es un problema para aumentar la cooperación entre los dos territorios, y que la visión europea, más comprometida con la sostenibilidad, resulta más adecuada para el desarrollo mundial.

«Nosotros evitamos la trampa de la deuda y nos preocupamos por el impacto medioambiental y social de los proyectos», dijo, en declaraciones que apoyan el plan para mejorar la conectividad global que la UE presentó el año pasado. «Nuestra relación comercial con China se ha hecho tan importante que ha forzado a la UE a mirarla con lupa. Por eso hemos pasado mucho tiempo debatiendo cómo debe ser en el futuro, algo que se refleja en nuestra nueva estrategia para China», añadió Sefcovic al diario de Hong Kong. Esa estrategia ya considera a la segunda potencia mundial «un rival estratégico».