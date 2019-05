«España no tiene intención de entregar a López» El Gobierno recuerda a Caracas que la residencia del embajador donde se refugia el líder opositor es «inviolable» según el derecho internacional A. AZPIROZ MADRID. Viernes, 3 mayo 2019, 00:04

La escalada en la crisis diplomática entre los Gobiernos de Pedro Sánchez y Nicolás Maduro se elevó ayer un nuevo peldaño. El Ejecutivo español respondió con firmeza a la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas contra el líder opositor Leopoldo López, refugiado desde el pasado martes en la residencia del embajador español en el país latinoamericano.

Según informaron fuentes diplomáticas, se esperaba esta decisión de la justicia venezolana. Sea como fuere, «España no tiene intención de entregar a López», añadió el Gobierno. Madrid destacó además que López permanece de manera voluntaria en el domicilio diplomático junto a su mujer, Lilian Tintori, y su hija de quince meses, y recordó que las fuerzas bolivarianas no pueden acceder al edificio para detener al político opositor. «España confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español», señaló Exteriores.

Horas antes, las autoridades judiciales de Caracas habían solicitado la captura de López, quien el martes 30 de abril fue liberado de su arresto domiciliario tras recibir un indulto del autoproclamado 'presidente encargado' Juan Guairó. «El juzgado, en su decisión, libra orden de aprehensión dirigida al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en contra del ciudadano Leopoldo López», señaló el tribunal, que argumenta que el político venezolano ha incumplido las condiciones que se le impusieron a cambio de la concesión del arresto domiciliario por razones humanitarias.

Leopoldo López

López, en una improvisada rueda de prensa en la entrada del recinto diplomático, agradeció el apoyo «al Gobierno y al pueblo español» por mantenerlo «en condición de huésped». «Y en esa condición me voy a mantener», comentó ante los micrófonos.

«Yo no quiero volver a la cárcel, es un infierno, pero no le tengo miedo a la cárcel, ni a Maduro ni a la dictadura», indicó el líder opositor. «Estoy aquí y no en mi casa porque me llevarían a (la cárcel militar de) Ramo Verde», señaló López, que dejó entrever que la 'Operación Libertad» prosigue y que la oposición ha mantenido conversaciones con los militares. «Hablé con muchos generales, es lo que les puedo decir», señaló sin entrar en más detalles. «Se abrió una grieta» en la dictadura, afirmó.