Washington no renuncia a un encuentro entre el presidente ruso y Zelenski

Desde que regresó al poder en Estados Unidos, Donald Trump ha confirmado que es imprevisible. Su actividad en las redes sociales, el canal por el ... que difunde sus decisiones, marca el ritmo del mundo. La conversación telefónica de este jueves con Vladímir Putin lo cambia todo. Vuelve a reinar el optimismo sobre el fin de la guerra en Ucrania. La Casa Blanca, según anunció un portavoz, no descarta que tras la cita de Trump y Putin en Budapest se acuerde un encuentro entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El dirigente de Kiev visita este viernes la Casa Blanca. Ha viajado a Washington con el principal objetivo de conseguir que el magnate dé el visto bueno a la entrega a Kiev de misiles Tomahawk, una medida que generaba inquietud en Rusia. Pero el anuncio de una próxima cita en Budapest entre Trump y Putin para acabar esta guerra, rebaja el tono belicista. Sobre la mesa iban a estar también las baterías de defensa Patriot, vitales para proteger las principales ciudades ucranianas.

Antes de sentarse de nuevo en la Casa Blanca, Zelenski tenía previsto reunirse este viernes con representantes de industrias de defensa estadounidenses para establecer los plazos de entrega de armamento. Altos funcionarios de Kiev, que llevan días en Washington, ya han mantenido contactos con varias empresas, entre ellas, Raytheon, que produce misiles Tomahawk. Pero falta el visto bueno de Trump. Y ahora, esa opción queda en suspenso.

Baja el petróleo

Rusia, que invadió la exrepública soviética en febrero de 2022, ha advertido de que el envío de estos misiles de largo alcance a Ucrania implicaría la ruptura de sus relaciones con Estados Unidos y aceleraría de inmediato la escalada bélica.

El 'efecto Trump' se nota en todo. Después del anuncio de la cita en Hungría con Putin, bajó el precio del petróleo. Ya estaban en números rojos y sufrió una caída. El precio del barril de Brent del Mar del Norte, con entrega en diciembre, perdió un 1,37%, hasta situarse en 61,06 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en noviembre, retrocedió un 1,39%, hasta colocarse en 57,46 dólares.