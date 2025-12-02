Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolás Maduro saluda en la juramentación de los nuevos comandos bolivarianos en Caracas. Reuters

Venezuela acepta de nuevo los vuelos de repatriación de EE UU

Maduro denuncia una «guerra psicológica» en su contra, dice que no se irá «a ninguna parte» y crea un nuevo buró político para «dirigir la revolución»

M. P.

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

Nicolás Maduro ha vuelto a aceptar los vuelos de repatriación desde Estados Unidos tras un breve pulso con la Administración norteamericana. El líder chavista ha ... ordenado a la Autoridad Aeronáutica de Venezuela que otorgue permisos a los aviones que trasladan a los deportados después de que el pasado fin de semana los suspendiera como respuesta al cierre del espacio aéreo venezolano anunciado por Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Venezuela acepta de nuevo los vuelos de repatriación de EE UU

Venezuela acepta de nuevo los vuelos de repatriación de EE UU