Donald Trump, presidente de Estados Unidos. E. h.

Trump da vía libre a la CIA para realizar acciones encubiertas en Venezuela, según 'The New York Times'

Washington incrementa así la presión sobre el régimen de Maduro, al que acusa de «narcoterrorista»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:03

Comenta

La Administración de Donald Trump ha autorizado a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas dentro del territorio de Venezuela, según publica el diario ' ... The New York Times'. El presidente de EE UU da así vía libre a la Agencia Central de Inteligencia para incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, calificado por Washington como «narcoterrorista».

