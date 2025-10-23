Trump presiona a Rutte para que castigue a España por no subir el gasto militar

Mediante la profusión de elogios y un tono reverencial que la prensa estadounidense ha llamado «la diplomacia del papá», el secretario general de la OTAN, ... Mark Rutte, se ha convertido en un «muy buen amigo» de Donald Trump, como dijo el propio presidente al recibirle por cuarta vez en el Despacho Oval este miércoles. Esa estrategia le ha servido para salvar a Ucrania de una rendición forzada en pro de la paz y para asegurarse el compromiso de EEUU con la Alianza Atlántica, de la que Trump dice ahora ser «un orgulloso miembro». La cuestión es si el político holandés sacrificará a España para mantener la buena relación con el todopoderoso inquilino de la Casa Blanca, que claramente le presiona para resolver «el problema».

Trump lleva clavada la negativa española a contribuir con el 5% de su PIB al gasto militar, lo que ha impedido la sumisión unánime de la OTAN. Se desconoce lo que ambos han hablado en privado al respecto, pero la conversación pública de este miércoles revela una complicidad preocupante para el Gobierno de Pedro Sánchez, al que Trump acusa de «no jugar en equipo», dijo con tono despectivo. «Creo que van a tener que hablar con España», advirtió. «Ya lo estamos mirando», le prometió Rutte, sin que eso apaciguara al mandatario estadounidense. «Tú podrías resolver el problema de España muy fácilmente, creo yo, si quisieras. Yo creo que tú sabes cómo, ¿verdad?».

Ninguno de los dos entró en más detalles, porque a la prensa estadounidense le interesaba más hablar de los productores de soja o el precio de la ternera, pero al salir de la Casa Blanca el político holandés criticó la decisión de Sánchez frente a un grupo de periodistas. «España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad», recordó. «Ellos dicen 'podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 %'. Les comenté que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto», declaró.

El plazo fijado en junio en La Haya es para 2035, con revisiones bienales sobre el porcentaje de gasto efectivo, por lo que el apremio de Rutte para enfrentar a España a su propia realidad no puede ser la solución rápida de la que hablaba Trump, al destacar que, «con la excepción de España», el resto de los países miembros de la OTAN están «100% comprometidos» con su exigencia de elevar el gasto de Defensa. Ciertamente España fue el único país que no firmó entonces el compromiso, alegando que la meta del 5 % duplicaba el nivel actual de inversión y era inasumible.

Trump no oculta su frustración por la negativa del Gobierno español a sumarse al acuerdo alcanzado en la cumbre de La Haya y aprovechó la ocasión para presentarse como el artífice de la disciplina militar europea, subrayando su capacidad de «resolver» la falta de alineamiento español, sin explicar cómo.

«Un pacificador»

Era la cuarta ocasión en apenas dos semanas que señalaba a España. El viernes pasado, durante su encuentro con Volodimir Zelenski, propuso que España fuese «reprendida», admitiendo después que eso dependería de la OTAN». Y dos días antes, al recibir al presidente argentino, Javier Milei, sugirió que España sea expulsada de la OTAN.

Rutte está centrado en mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego inmediato mientras se negocia la paz. Para ello necesita consolidar a Trump como un arquitecto de la paz, presentándolo como el único capaz de detener la guerra en Ucrania. «Desde el primer día en el cargo ha querido acabar con esta guerra», dijo Rutte, al tiempo que lo describió como «un pacificador» que «ya ha resuelto otros conflictos, desde India y Pakistán hasta Armenia y Azerbaiyán».

Para ello busca la implicación directa del presidente, cuya visión dijo «respaldar completamente». El político holandés ofreció el apoyo de la OTAN para «ayudar a cumplir su visión de paz en Ucrania». Más adelante, en entrevista con la cadena Fox, lo elogió profusamente por haber «roto el bloqueo con Putin» al inicio de su mandato.