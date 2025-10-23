Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez conversa con Mark Rutte. Agencias

Trump presiona a Rutte para que castigue a España por no subir el gasto militar

El presidente de EEUU acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «no jugar en equipo» en la OTAN

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:29

Comenta

Mediante la profusión de elogios y un tono reverencial que la prensa estadounidense ha llamado «la diplomacia del papá», el secretario general de la OTAN, ... Mark Rutte, se ha convertido en un «muy buen amigo» de Donald Trump, como dijo el propio presidente al recibirle por cuarta vez en el Despacho Oval este miércoles. Esa estrategia le ha servido para salvar a Ucrania de una rendición forzada en pro de la paz y para asegurarse el compromiso de EEUU con la Alianza Atlántica, de la que Trump dice ahora ser «un orgulloso miembro». La cuestión es si el político holandés sacrificará a España para mantener la buena relación con el todopoderoso inquilino de la Casa Blanca, que claramente le presiona para resolver «el problema».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  5. 5 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  6. 6

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  7. 7 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump presiona a Rutte para que castigue a España por no subir el gasto militar

Trump presiona a Rutte para que castigue a España por no subir el gasto militar