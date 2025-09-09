Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo de EE UU revisará por la vía rápida los aranceles de Trump

Las partes tendrán que presentar sus argumentos antes del día 19 y defenderlos en noviembre

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal en Nueva York

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:38

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes tramitar por la vía rápida el pulso judicial sobre los aranceles globales de la administración Trump ... y programó la vista oral para la primera semana de noviembre, de acuerdo a la solicitud del Gobierno para resolver el caso con urgencia. Entre tanto, los aranceles seguirán en vigor.

