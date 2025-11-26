Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Reuters

El servicio de Inmigración detiene a una pariente de la portavoz de la Casa Blanca

La madre del sobrino de Karoline Leavitt, que es brasileña y llegó a EE UU de niña, se encuentra ahora a la espera de ser deportada

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:36

Comenta

La política migratoria implantada por Donald Trump se ha anotado una víctima inesperada para el presidente de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control ... de Aduanas (ICE) detuvo el 12 de noviembre a la ciudadana brasileña Bruna Caroline Ferreira, que está ahora recluida en un centro de Luisiana a la espera de ser deportada. La lista de personas arrestadas es larga, pero en este caso se trata de la madre del sobrino de Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca y una de las personas más próximas a Trump. Según fuentes oficiales, el sobrino de Leavitt ha vivido siempre en New Hampshire con el hermano de la portavoz, Michael Leavitt, y nunca ha residido con Ferreira.

