Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. P.

El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno

Para que la reapertura sea efectiva, el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y luego firmado por Donald Trump

T. Nieva

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

Fue un domingo de maniobras políticas, conversaciones ocultas y sorpresas. A última hora, y gracias al voto de ocho senadores demócratas, el Senado estadounidense alcanzó ... un acuerdo que avanza hacia la reapertura del Gobierno federal tras cinco semanas. Los liberales se unieron al los republicanos, con mayoría en la Cámara Alta, a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos. Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes de la votación había señalado que «parece que estamos muy cerca del fin del cierre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  3. 3 Siete heridos tras chocar dos coches en la A- 7052 a su paso por Cártama
  4. 4 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  5. 5 El colegio infantil diocesano Virgen del Carmen echa el cierre en Huelin
  6. 6 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  7. 7 «Vota por mi hijo»: la Policía alerta de una nueva estafa con la que toman el control de tu WhatsApp
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Investigadores malagueños identifican dos moléculas que controlan la regeneración celular del corazón
  10. 10 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno

El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno