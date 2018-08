Cientos de personas protestan en Washington por la marcha del 'odio' en Charlottesville 01:15 Para evitar enfrentamientos, la policía municipal colocó a los neonazis en un pequeño perímetro cercano a la Casa Blanca EFE Washington Lunes, 13 agosto 2018, 09:43

Una marea de miles de personas desbordó las calles de Washington y obligó a una veintena de neonazis, envueltos en banderas estadounidenses, a celebrar su marcha por el supremacismo blanco en un rincón del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca.

Para evitar enfrentamientos, la policía municipal colocó a los neonazis en un pequeño perímetro cercano a la mansión presidencial que definió con unas vallas negras de un metro de altura.

Tras el vallado, miles de contramanifestantes abucheaban a los supremacistas y gritaban consignas como «¡nazis, váyanse a casa!», mientras agitaban pancartas con mensajes como «Sin odio, sin miedo».

Los organizadores de la marcha «Unir a la derecha» esperaban reunir a 400 personas, pero solo se presentaron unas 20, la mayoría hombres blancos.

Uno de esos manifestantes, de 21 años y que respondía al seudónimo de Karl, aseguró a Efe que había acudido a la protesta desde Dallas (Texas) porque quería defender los «derechos de todas las personas», incluidos los blancos que, a su juicio, deberían ser mayoría en Estados Unidos.

A su lado, dos jóvenes cubrían su rostro con pañuelos, gorras y gafas de sol, mientras sostenían una bandera de EE UU que usaban para ocultarse cuando los periodistas se acercaban a ellos.

Brandon Watson, el único participante afroamericano, se unió a los neonazis porque «no importa de qué color seas» y, sobre todo, porque quería respaldar a su «amigo», Jason Kessler, quien el año pasado organizó la marcha de Charlottesville (Virginia) donde una mujer fue asesinada.

Kessler volvió a convocar la marcha de este año y se dirigió a sus simpatizantes en varias ocasiones desde un escenario. Desde su rincón, los supremacistas podían ver hileras de policías locales con su chaleco amarillo fosforito y, a pocos metros, miles de contramanifestantes.

Los activistas con el aspecto más amenazante eran los del «bloque negro», compuesto por antifascistas vestidos con colores oscuros y que cubrían su cabeza con capuchas y cascos de bicicletas.

Algunos llevan máscara para protegerse de gases lacrimógenos, mientras que los menos sofisticados se contentaron con unas gafas de buceo.

Había también familias como la de Kent Alley, quien hace un año vivió la tragedia de Charlottesville y hoy decidió manifestarse frente a la Casa Blanca junto a su mujer y su hijo adolescente para demostrar a los xenófobos que no pueden conquistar el espacio público sin recibir respuesta. «Fuimos testigos de lo que sucedió en Charlottesville. Tienes que defender el amor y la paz o el odio prevalecerá», explicó a Efe Alley mientras abrazaba a su hijo y pedía a los neonazis que vuelvan a su «agujero».

Alrededor de Alley circulaba una marea diversa de personas entre las que había socialistas y activistas afroamericanos, como Mayi Pierre, de 17 años que ondeaba una bandera oscura con el lema «Black Lives Matter (Las vidas negras importan) para pedir »respeto« para sus »hermanos«.

«En este país se falta al respeto a las vidas de los negros todos los días y debemos mostrar a esos racistas que no son bienvenidos, no es justo que vengan a faltarnos al respeto», manifestó a Efe.

Las marchas se produjeron bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó el uso de máquinas quitanieve para cortar las calles.

Mientras tenían lugar las protestas, algunos aprovecharon para hacer negocio vendiendo botellas de agua, banderas estadounidenses y adornos para la ropa; mientras que otros animaron a los manifestantes con música, como un violinista que interpretó la canción «I Will Always Love You». Los actos, que comenzaron a mediodía y concluyeron unas seis horas después, se desarrollaron de forma pacífica, puesto que no llegaron a producirse choques entre neonazis y contramanifestantes.

El presidente de EE UU, Donald Trump, guardó silencio sobre el asunto y no criticó la presencia de neonazis frente a la Casa Blanca, aunque ayer sábado en un mensaje de Twitter condenó «todo tipo de racismo» e instó a los estadounidenses a unirse «como nación».

Hace hoy un año, los supremacistas celebraron una marcha similar en Charlottesville, donde uno de ellos embistió a una multitud con su coche, y dio muerte a una mujer e hirió a otras 19 personas. Además, dos policías murieron en un accidente de helicóptero cuando acudían a sofocar las protestas.