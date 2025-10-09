Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jared Kushner (de frente) y Steve Witkoff son los dos representantes de EE UU en las negociaciones sobre Gaza en Egipto. AFP

Jared Kushner, yerno de Trump y arquitecto en la sombra del plan para Gaza

El marido de la hija mayor del presidente de EE UU se ha convertido en uno de los grandes asesores del republicano en cuestiones sobre Oriente Medio y participará en las negociaciones para poner fin a la guerra en la Franja

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:43

Comenta

El multimillonario Jared Kushner, yerno de Donald Trump, es uno de los dos enviados de Estados Unidos a Egipto para participar en las negociaciones entre ... Israel y Gaza que podrían alumbrar el fin de la guerra en el enclave. Pero el marido de Ivanka Trump podría tener un papel aún más relevante en el futuro de la Franja, donde no se descarta que forme parte de la cúpula del gobierno de transición para supervisar el desarrollo del proyecto inmobiliario de lujo ideado en este territorio reducido a escombros tras dos años de conflicto.

