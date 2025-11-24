Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
James Comey, exdirector del FBI. Afp

Invalidada la imputación de un exdirector del FBI porque Trump designó ilegalmente a la fiscal del caso

Los procesos penales contra James Comey y la ex fiscal general de Nueva York Letitia James quedan desestimados

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La juez federal Cameron McGowan Currie ha desestimado las imputaciones penales del exdirector del FBI James Comey y de la fiscal general de Nueva York ... que condenó a la Organización Trump por fraude, Letitia James, al considerar que la fiscal que presentó los cargos contra ellos fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia a instancias del presidente. Esta decisión supone otro varapalo en los tribunales para el inquilino de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  10. 10 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Invalidada la imputación de un exdirector del FBI porque Trump designó ilegalmente a la fiscal del caso

Invalidada la imputación de un exdirector del FBI porque Trump designó ilegalmente a la fiscal del caso