Invalidada la imputación de un exdirector del FBI porque Trump designó ilegalmente a la fiscal del caso

La juez federal Cameron McGowan Currie ha desestimado las imputaciones penales del exdirector del FBI James Comey y de la fiscal general de Nueva York ... que condenó a la Organización Trump por fraude, Letitia James, al considerar que la fiscal que presentó los cargos contra ellos fue nombrada ilegalmente por el Departamento de Justicia a instancias del presidente. Esta decisión supone otro varapalo en los tribunales para el inquilino de la Casa Blanca.

Según la juez, el magnate neoyorquino pidió a su fiscal general, Pam Bondi, que iniciara un proceso contra esos dos adversarios políticos. Para acelerar sus imputaciones, el Departamento de Justicia nombró como fiscal interina en Alexandria (Virginia) a Lindsey Halligan, exasesora de la Casa Blanca y muy cercana al presidente. Ocupó el lugar del fiscal interino anterior, destituido después de considerar que no había pruebas para condenar a Comey y James. El primero había sido destituido por Trump durante su primer mandato, acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso, mientras que James estaba imputada por fraude en una hipoteca sobre una vivienda de Virginia.

Filtración sobre la relación con Rusia

Halligan es el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento ha sido considerado ilegal por un juez. Los acusados, Comey y James, habían recurrido la decisión de que se encargara de sus procesos. Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el Gobierno de Rusia. El presidente no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de «policía corrupto».