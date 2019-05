El hijo mayor de Trump mintió bajo juramento al Congreso estadounidense Donald Trump Jr. / REUTERS El Comité de Inteligencia del Senado, presidido por un republicano, le cita a declarar de nuevo sobre sus relaciones con la llamada trama rusa MERCEDES GALLEGO Corresponsal. Nueva York Jueves, 9 mayo 2019, 22:24

Mentir bajo juramento ante el Congreso de EE UU es un serio delito que se penaliza con hasta cinco años de cárcel. Es posible que el primogénito de Donald Trump no lo supiese o que, simplemente, esté acostumbrado a un ambiente en que la mentira es vida cotidiana. El abogado de su padre, Michael Cohen, está en prisión por ese delito, entre otros, pero a Donald Trump Jr. se le ha dado la oportunidad de desdecirse, por las buenas o por las malas.

Tras varias semanas de ignorar las peticiones del Comité de Inteligencia del Senado para volver a rectificar su testimonio sobre la trama rusa, el republicano que lo preside ha perdido la paciencia y le ha enviado una citación legal para comparecer. De no hacerlo, podría incurrir en otro delito, el de desacato.

La noticia no ha caído bien ni en la Casa Blanca ni entre los propios compañeros del senador Richard Burr, que le atacan por revolver la trama rusa. «Aparentemente no recibió el memorándum del líder de la mayoría en el que decía que este caso está cerrado», protestó por Twitter el senador Rand Paul. Pero es que, a diferencia de él, Burr no se presenta a la reelección y por tanto no se juega más que su honor.

Según las declaraciones de Cohen, reflejadas en el informe del fiscal especial Bob Mueller, el hijo de Trump -«un buen chico, muy trabajador», le defendió este jueves su padre- mintió en al menos tres ocasiones: cuando negó haberle contado que tenía una reunión con una abogada rusa que le iba a dar «trapos sucios» sobre Hillary Clinton; cuando dijo tener apenas una vaga referencia sobre los negocios de éste en Moscú -Cohen declaró que le informó a él y a su hermana Ivanka una decena de veces-, y cuando aseguró que ningún otro Gobierno les había ofrecido ayuda en la campaña -al menos Israel, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lo hicieron durante una reunión que él mismo presidió en la Torre Trump en agosto de 2016-. Razones de sobra para no querer volver a testificar bajo juramento si logra evitarlo.