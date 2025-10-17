Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
John Bolton, a su llegada este viernes al tribunal de Maryland. Reuters

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

John Bolton, que se ha declarado inocente de los cargos de gestión imprudente de información clasificada, considera que su acusación es una venganza del presidente de EE UU por criticarle

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Donald Trump convertido en uno de sus mayores críticos, se ha declarado inocente de los cargos federales ... de gestión imprudente de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, en un tribunal federal en Maryland el viernes. La acusación del Departamento de Justicia contra Bolton incluye 18 cargos de transmitir y retener información altamente sensible, al utilizar su correo electrónico personal y una aplicación de mensajería para compartir más de 1.000 páginas de notas diarias sobre sus actividades cotidianas como consejero del presidente de EE UU en 2018 y 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  7. 7 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  8. 8 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  9. 9

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  10. 10 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal

El exasesor de seguridad nacional de Trump lo acusa de estalinismo por su imputación federal