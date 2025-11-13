Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald y Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en el año 2000. Getty

«No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

El FBI se incautó en una de las casas del empresario pederasta de varios discos duros con fotos y vídeos que pueden «tumbar» al magnate neoyorquino

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:44

Comenta

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Si eso es cierto, las 20.000 páginas de correos electrónicos de Jeffrey Epstein palidecerán frente ... a los 500 gigabites de fotos y vídeos que el FBI se incautó en un de las casas del inversor financiero cuando fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Teterboro, una pista de New Jersey para aviones privados en la que aterrizan los ricos de Nueva York. Epstein venía de Francia y ya no tuvo tiempo de volver a poner pie en sus mansiones de Nueva York o Florida. En esta última consiguió que sus allegados pusieran a buen recaudo los documentos y discos duros que había en la casa, previsiblemente enviados a su mansión de las Islas Vírgenes, según el abogado de sus víctimas, Spencer Kuvin. El caso se movió mucho más rápido en Nueva York, donde no tuvo margen de reacción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  7. 7 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

«No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein