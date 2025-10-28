Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente estadounidense Joe Biden pronuncia un discurso en un acto celebrado el domingo en Boston. AFP

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

Un informe de cien páginas considera que deberían ser anuladas todas las leyes y decretos que no se firmaron de su puño y letra sino con autopen

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 28 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Los legisladores republicanos han respaldado en la Cámara Baja la teoría de Donald Trump que permitiría deshacer buena parte de los indultos y órdenes ejecutivas ... firmados por su antecesor. Bajo el título «La presidencia del autopen de Biden: Decadencia, Delirio y Engaño en la Casa Blanca», el informe de cien páginas valida la teoría conspiratoria de que el mandatario demócrata era solo un títere, por lo que sienta las bases para anular todo lo que firmó digitalmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  6. 6 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  7. 7 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden &#039;no ejerció&#039; la presidencia de EE UU