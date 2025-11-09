Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La parálisis del gobierno de EE UU tiene cada vez más consecuencias. Reuters

El cierre del gobierno de Estados Unidos hace peligrar la economía de la superpotencia

Los aeropuertos afrontan su semana más difícil mientras las cadenas de suministro se enfrentan a roturas y millones de personas ven cancelados sus vales de comida

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:55

Los aeropuertos de Estados Unidos se enfrentan desde hoy a su peor semana. Las cancelaciones irán aumentando hasta alcanzar el 10% el próximo viernes, justo ... en víspera de uno de los momentos en los que más viajes se hacen: el Día de Acción de Gracias, que se celebra el 27. Si republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo para reabrir el gobierno, el caos puede ser considerable. «El transporte aéreo puede quedar reducido a un pequeño reguero», advirtió ayer en CNN el secretario de Transporte, SeanDuffy. «Muchos de los que quieren regresar a casa para la celebración no podrán hacerlo, porque no operarán muchos vuelos», añadió.

