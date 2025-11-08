Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pasajeros forman largas filas para pasar el control de seguridad en el aeropuerto de Houston. AFP

El cierre del Gobierno de Estados Unidos afecta ya a más de 4.000 vuelos

La cifra continuará aumentando según se incrementen las cancelaciones para evitar problemas de seguridad en el espacio aéreo, controlado por profesionales que no cobran

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:13

Se había advertido de que el cierre del Gobierno en Estados Unidos iba a provocar un caos aéreo, y ya se está haciendo realidad. La ... reducción del número de controladores aéreos, debido a la imposibilidad de pagar sus nóminas, provocó el pasado jueves que las autoridades decretasen una reducción del número de vuelos de hasta el 10% del total en 40 de los aeropuertos más importantes del país. Es una medida que se irá implementando gradualmente hasta el próximo día 14 y que ya ha supuesto la cancelación de mil vuelos y el retraso de casi otros 3.500. Así, más de 100.000 pasajeros se han visto afectados por la incapacidad de republicanos y demócratas para prorrogar el presupuesto federal.

