Un equipo de demolición desmonta la fachada del Ala Este de la Casa Blanca Reuters

La Casa Blanca derriba parte de su historia

Equipos de construcción inician la demolición parcial del Ala Este del simbólico edificio para dar cabida a un gran salón de baile para Trump

I. Ugalde

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Comenta

La Casa Blanca, el simbólico edificio que durante más de dos siglos ha sido la residencia oficial de todos los presidentes de Estados Unidos, se ... desprende estos días de parte de su historia. A base de excavadoras y maquinaria pesada. No en vano, desde el lunes equipos de construcción han comenzado el derribo parcial del Ala Este para dar cumplimiento al deseo de su actual inquilino, Donald Trump, de contar con un gran salón de baile. «El mejor del país», ha asegurado el mandatario sobre una «modernización» que ha suscitado críticas por tratarse de una modificación en un edificio considerado Patrimonio Nacional, que además no ha pasado por todos los controles pertinentes.

