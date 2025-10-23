La Casa Blanca avisa a los narcos estadounidenses: «Vamos a mataros»

«Los narcotraficantes son terroristas como los del ISIS, también cortan cabezas. Y suponen una amenaza contra la que vamos a luchar hasta acabar con ... ella». Así arrancó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su rueda de prensa de 'emergencia' para informar sobre los logros de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional que estableció en cada Estado del país nada más regresar a la Casa Blanca.

Su cometido era combatir la epidemia de sobredosis que se ha cobrado unas 330.000 vidas en los últimos cinco años, una cifra que crece hasta superar el millón de estadounidenses fallecidos por el efecto de las drogas si el foco se amplía a lo que llevamos de siglo. Y Trump asegura que se han logrado éxitos importantes. «En solo un mes hemos sacado a 3.200 narcotraficantes de las calles», anunció antes de dar la palabra a los principales cargos de su Administración.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se congratuló de haber logrado la incautación de 91 toneladas de estupefacientes, entre los que se encuentran 58.000 kilos de cocaína y 2,9 millones de dosis de fentanilo. «Vamos a incrementar sustancialmente nuestra lucha contra el narcotráfico, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras», afirmó, no sin antes agradecer a Trump sus esfuerzos por mantener seguro el país.

«La gente quiere que recuperemos el control», respondió el presidente, orgulloso de haber logrado una reducción del 50% en el fentanilo -el opioide sintético que causa estragos entre la población- que entra en la superpotencia americana. En tono belicoso tomó la palabra también el secretario de la Guerra, Pete Hegseth. «Hemos pasado 20 años defendiendo otros países del terrorismo y ahora nos toca defender el nuestro. Hemos detenido la invasión migratoria en el sur y ahora vamos a la ofensiva contra los cárteles», anunció, avanzando que los narcos serán tratados como miembros de Al Qaeda. «Vamos a buscaros, y a mataros. Da igual dónde estéis, porque sabemos dónde estáis y qué hacéis», les amenazó Hegseth.

Precisamente, a preguntas de los periodistas, Trump respondió que «no es correcto» que se estén preparando bombarderos para intervenir en Venezuela, un país del que solo dijo un par de frases. «No estamos contentos con Venezuela», sentenció, utilizando un lenguaje muy poco agresivo para lo que suele ser habitual en él.

Hegseth recogió el guante y afirmó que los ataques contra las narcolanchas pretenden enviar «un mensaje inequívoco» a las mafias y tanto él como Trump se mostraron seguros sobre la implicación en el narcotráfico de las víctimas. «No he visto nunca nadie que haga algo lícito con una lancha equipada con cinco motores», afirmó el presidente. «Y la gente no va a pasear en un submarino», añadió el secretario de la Guerra.

Misiles contra lanchas

Todo ello hace pensar que continuarán las acciones militares como la del pasado miércoles, cuando fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones que presuntamente transportaban droga, esta vez en aguas del Pacífico. Fueron la octava y novena acciones desde el 2 de septiembre.

Ampliar Una narcolancha. EFE

Primero, las tensiones fueron entre Washington y el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. Todo sucedió en aguas del Caribe. Pero desde que Trump arremetió contra el máximo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, acusándole de «narcotraficante», los proyectiles estadounidenses se han dirigido también al Pacífico. Al menos 37 personas han muerto.

El presidente de EE UU asegura que tiene autoridad legal para continuar bombardeando barcos en aguas internacionales, aunque, tras las críticas registradas en su propio país, incluso de representantes republicanos contempla ahora la posibilidad de acudir al Congreso si decide ampliar los objetivos a puntos situados en tierra. El secretario de Estado, Marco Rubio, cerró filas con su presidente y advirtió: «Si la gente quiere dejar de ver cómo explotan los barcos de la droga, que dejen de enviar narcóticos a Estados Unidos».