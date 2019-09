Desgarro en el clan de los Johnson Boris Johnson, frente al 10 de Downing Street. :: D. LEAL-OLIVAS / AFP Jo Johnson, hermano del 'premier', deja la política el día después de la expulsión de los 'rebeldes' opuestos al 'Brexit' sin acuerdo ÍÑIGO GURRUCHAGA LONDRES. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:05

Jo Johnson, hermano de Boris y secretario de Estado de Universidades, Ciencia e Investigación, abandona la política. El anuncio de su dimisión como ministro y diputado llegó tras una larga conversación con el nuevo líder británico en la noche del miércoles y coincidió con su lanzamiento de una precampaña electoral en una semana que ha sembrado dudas sobre la dirección del Gobierno.

«Representar a Orpington durante nueve años y servir como secretario de Estado con tres jefes de Gobierno ha sido un honor», escribió en su cuenta de Twitter para anunciar su dimisión. «En las últimas semanas he vivido desgarrado entre la lealtad a la familia y el interés nacional. Es una tensión irresoluble y ha llegado el momento en el que otros se hagan cargo de mis roles como diputado y secretario de Estado».

La conclusión del mensaje, «overandout», se acabó y fuera, es el sumario de los sentimientos de un político con reputación de metódico, serio y detallado, por ser crítico con la decisión de Reino Unido de marcharse de la Unión Europea (UE), por defender la convocatoria de un segundo referéndum y por estar alineado ideológicamente con los conservadores purgados esta semana.

Es también una quiebra del clan de los Johnson, que han adoptado posiciones divergentes sobre el 'Brexit'-el padre, la hermana y Jo participaron en la campaña en favor de la permanencia-, pero han mantenido lo que la biógrafa de Boris, Sonia Purnell, describe como un espíritu familiar 'siciliano', «con enemistades despiadadas y rencores duraderos» contra aquellos que les critican.

Cuando Jo Johnson se presentó como candidato por la circunscripción de Orpington en 2010, un escaño seguro para los conservadores, su hermano mayor participó en su campaña electoral para añadir burbujas chispeantes a su carácter circunspecto. Rachel, que dirigía la revista 'Lady', cedió una oficina a los colaboradores de la campaña.

La carrera del tercero de los hermanos Johnson -el cuarto, Leo, productor de cine, apenas conocido por el público- ha sido brillante. Obtuvo en la Universidad de Oxford un 'First', la máxima nota que su hermano no blogró. Como periodista del 'Financial Times', fue corresponsal en Francia y en India, responsable de la columna 'Lex', influyente en el mundo financiero.

David Cameron le encargó la dirección de su 'Policy Unit', la materia gris en la oficina de los primeros ministros. Su trayectoria como responsable de Universidades e Investigación, en los gobiernos de Cameron y Theresa May, es elogiada por reformas profundas y bien enfocadas. Hasta que dimitió en noviembre de 2018 porque le parecía imposible defender el Acuerdo de Retirada pactado por May.

Jo Johnson fue más detallado en su justificación de aquella renuncia. El Acuerdo era, en su juicio, mucho peor que permanecer en la UE y su conclusión era que se debía «comprobar» con un nuevo referéndum que la población quiere realmente una relación con Bruselas como la descrita en el Acuerdo. Se sentó desde entonces en los escaños donde se congregaban los 'rebeldes' purgados en la noche del martes.

Autopurgado

En los días de julio en los que Boris Johnson ganaba las votaciones de los diputados conservadores para elegir su nuevo líder, un periodista preguntó a Jo cuando salía de la sala del Parlamento donde estaba la urna a quién había votado. Jo le respondió: «A mi hermano». Que le incluyó en la lista de miembros del Gobierno con asiento en su Gabinete.

Si la pregunta estaba justificada por la trayectoria de Jo Johnson, la respuesta quizás delataba, subrayando la hermandad en vez de referirse al candidato con el 'Boris' que tanto se usa como seña de familiaridad con el personaje, el único motivo posible de su voto. Ha renunciado ahora a la política enteramente, a un escaño de por vida, contraponiendo lealtad familiar e interés nacional.

En la política de Downing Street, encauzada por la lógica de la teoría de juegos que inspira Dominic Cummings, principal asesor del primer ministro, purgar a conservadores que no aceptan la aparente falacia de amenazar a la UE con una marcha sin acuerdo que dañará más a la economía británica es coherente. Un partido sin esa disidencia ejecutará disciplinadamente la estrategia.

Pero la dimisión de Jo Johnson, economista práctico, se produce un día después de que el ministro de Hacienda, Sajid Javid, anunciase que el coste de preparar la marcha abrupta ya se contabiliza como 9.250 millones de euros. Y un día después de la purga de los conservadores partidarios del pragmatismo. La matemática abstracta de Cummings ha chocado con los sentimientos.

Quizás Jo sintió que no podía trabajar más con su hermano tras oírle en la reunión del grupo parlamentario que siguió a la purga decir a quienes le pidieron que retirase las expulsiones que no podía desautorizar al jefe de disciplina que las ejecutó, cuando es obvio que habían sido planeadas en Downing Street. Eran parte del 'golpe' para someter al Parlamento y rebota como un golpe moral al nuevo líder británico.