El Departamento de Estado se enfrenta al Congreso para frenar el 'impeachment' Donald Trump, con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. :: efe Trump y su fiscal general pidieron ayuda a otros países, entre ellos Australia, Reino Unido e Italia, para investigar las elecciones MERCEDES GALLEGO NUEVA YORK. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:11

Rudy Giuliani tenía razón. El secretario de Estado Mike Pompeo estaba al corriente de sus contactos con el gobierno ucraniano para investigar al hijo de Joe Biden, por mucho que intentase distanciarse del escándalo. El abogado personal de Donald Trump advirtió el domingo en la cadena CBS que tenía mensajes de texto para probarlo y ayer el diario 'The Wall Street Journal' publicó que Pompeo incluso estaba en la llamada del presidente que ha desatado el 'impeachment'.

Cuando la semana pasada se le preguntó por esa llamada, Pompeo dijo que «aún no había leído la transcripción». Ahora se sabe que no necesitaba hacerlo, porque fue testigo directo. Caídas las máscaras, el secretario de Estado se lanzó en las últimas horas a la ofensiva contra el Congreso para frenar la investigación que previsiblemente conducirá al 'impeachment' de Trump, un juicio político en el Senado. Las audiencias previstas incluyen a cinco funcionarios o ex funcionarios del Departamento de Estado sobre los que Pompeo reclama autoridad. En una virulenta carta al comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el excongresista les acusa de haber tratado de «intimidar, atemorizar y tratar indebidamente» a esas personas. Y objeta que no han tenido tiempo de prepararse bien.

Además, se niega a que estos declaren sin la presencia de un abogado del propio Departamento de Estado que proteja los intereses del Ejecutivo, «porque eso impediría al presidente ejercer su autoridad constitucional para controlar la divulgación de información privilegiada y controlar las comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Congreso».

Ante esa postura, el testimonio que iba a dar hoy la ex embajadora estadounidense en Kiev Marie Yovanovitch está en el aire. Su declaración se considera clave para probar las presiones indebidas que habría ejercido el gobierno de Trump en Ucrania, pero también para aclarar las acusaciones que éste vertió sobre el gobierno de Obama sobre sus posibles teorías conspiranoicas.

Funcionarios ucranianos llegaron a acusar en un principio a la embajadora nombrada por Obama de haberles dado una lista de nombres que no podían ser investigados, entre ellos el hijo de Joe Biden, aunque luego se desdijeron.

Información enterrada

Pompeo no sería el único. Parece que Trump reclutó también para su causa al fiscal general de EEUU William Barr, que según se supo en las últimas horas viajó a Italia y al Reino Unido para pedir a sus contrapartes que le ayudasen a investigar las presuntas conspiraciones contra el hoy presidente en las elecciones de 2016. Éste también acudió al primer ministro australiano Scott Morrison en una llamada reciente que habría seguido la misma suerte de la que hizo al mandatario ucraniano. O sea, habría sido enterrada en un sistema de máxima seguridad reservado.

El primer ministro australiano, que se define como «un conservador pragmático», es afín a Trump y habría accedido a investigar el papel que jugaron los servicios diplomáticos de su país al avisar a EE UU de que un agente ruso había ofrecido en Londres al asesor de política exterior de su campaña George Papadopoulos «trapos sucios» sobre Hillary Clinton cuando esta era su rival. Busca desacreditar la controvertida investigación del fiscal especial Robert Mueller, que ve una conspiración para deslegitimar su victoria de 2016. De hecho, el fiscal general ha abierto una investigación sobre los investigadores que investigaron la posible conspiración de la campaña de Trump con Rusia.

Prominentes republicanos cercanos a Trump defendieron ayer su capacidad para solicitar a mandatarios extranjeros que asistan a EE UU en una investigación. «Barr debería estar hablando con Australia», espetó el senador Lindsey Graham. «Y con Italia y el Reino Unido, para averiguar si esos servicios de inteligencia trabajaron impropiamente con los nuestros a abrir una operación de contrainteligencia a la campaña de Trump. Y si no lo ha hecho, debería hacerlo», desafió el presidente del Comité Judicial del Senado.

Según 'The Wall Street Journal', las malas relaciones entre Barr y Giuliani podrían complicar la defensa del mandatario, si estos no empiezan coordinar sus posturas. Barr ni siquiera sabía que había sido mencionado en la llamada con Ucrania.