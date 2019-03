Cumbre de urgencia de la UE el 10 de abril ante la eventualidad de una salida sin acuerdo Fuerza a Reino Unido a que decida si participará en las europeas para lograr una prórroga larga SALVADOR ARROYO CORRESPONSAL BRUSELAS. Sábado, 30 marzo 2019, 00:09

El 'plan A' para el 'brexit' que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron la semana pasada en Bruselas se hacía añicos a las 15:40 horas de ayer, cuando el 'speaker' del Parlamento británico, Jon Bercow, ratificaba que el Acuerdo de Salida había sido torpedeado por tercera vez en poco más de dos meses. Que esta vez sí, que esta vez saliera adelante, era la condición que el club había impuesto a los británicos para que pudieran acogerse a una prórroga técnica hasta el 22 de mayo que posibilitara la tramitación legislativa del arreglo.

Pero como no se ha dado, se activa el 'plan B'; el que comprime el calendario: ahora el 12 de abril es el nuevo 29 de marzo. Y la rápida reacción de las instituciones europeas ayer confirma lo sabido. El 'no' de Westminster era tan probable que se había digerido con mucha antelación. El primer mensaje llegaba apenas tres minutos después de ese resultado. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recurría a su cuenta de Twitter para anunciar que convocará una nueva cumbre extraordinaria el próximo 10 de abril en la capital comunitaria. Estaba cantado que los líderes tendrían que volverse a reunir, pero la fecha elegida indica que no parecen estar dispuestos a apurar hasta el último minuto. Dos días antes del nuevo límite, tendrán que conocer el camino que va a emprender Reino Unido.

Así que la próxima semana será trascendental. El 10 de Downing Street y su Parlamento deberían decantarse por uno de los múltiples escenarios abiertos. La solicitud de una extensión larga del Artículo 50, un año e incluso más, con la consiguiente participación en las europeas que se celebrarán del 23 al 26 de mayo se impone hoy sobre los otros. No gusta, pero cualquier propuesta creíble de Londres estaría supeditada a más tiempo. Una cuestión práctica.