Conte promete un Gobierno en Italia que no vaya «contra nadie» Al primer ministro 'in péctore' le toca todavía elegir a unos ministros aceptables para los dos socios y establecer la agenda del Ejecutivo DARÍO MENOR ROMA. Viernes, 30 agosto 2019, 00:03

Italia comienza a dar carpetazo a la crisis política abierta a principios de agosto con la ruptura entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga por culpa del líder de esta última formación, Matteo Salvini. El primer ministro del Ejecutivo saliente, Giuseppe Conte, recibió ayer el encargo de formar Gobierno de manos del presidente de la República, Sergio Mattarella, después del acuerdo que cerraron el día anterior los 'anticasta' con el Partido Democrático (PD). Conte aceptó su mandato «con reservas» y volverá a ser recibido por el jefe del Estado en los próximos días cuando compruebe que tiene los suficientes apoyos para superar la pertinente votación de investidura en el Parlamento. Para ello empezó a reunirse de inmediato con los representantes de los partidos políticos, una tarea que continuará hoy.

En su comparecencia ante los medios, Conte ofreció las líneas maestras de cómo será su segundo período en el poder después de los catorce meses de difícil convivencia entre el M5E y la Liga. «No será un Gobierno contra nadie, sino un Gobierno para modernizar el país y para los ciudadanos. Estará marcado por la novedad, como piden las fuerzas políticas», prometió, respondiendo a las exigencias del líder del PD, Nicola Zingaretti, que insistió en la necesidad de marcar una discontinuidad respecto al Ejecutivo precedente. El primer ministro 'in péctore' insistió en esta línea al asegurar que se avecina una etapa «reformadora, de relanzamiento, de esperanzas, que ofrezca certezas al país».

«El momento de la valentía»

LA CLAVESe queda fuera del poder, sin comicios adelantados y con su partido cayendo en las encuestas

En la parte más emotiva de su discurso, este jurista de 55 años justificó de forma implícita la decisión del M5E, el partido que lo catapultó a la política, de evitar la convocatoria de elecciones anticipadas y negociar una alianza con el PD para sustituir a la Liga como socio. «Este es el momento de la valentía. El momento de la determinación. La valentía de diseñar un país mejor y la determinación de seguir ese objetivo sin dejarse frenar por los obstáculos», dijo Conte, cuyo lenguaje corporal reflejaba la experiencia y seguridad en sí mismo ganada en los catorce meses que ha durado su primera etapa como primer ministro. Cuando pasó por los mismos trámites en la primavera de 2018 se le veía mucho más verde. No en vano fue calificado entonces como un «don nadie» por algunos medios.

Pese a que la parte más dura de la crisis política está ya superada, todavía quedan tres obstáculos para que el Gobierno eche a andar. Los dos partidos que lo sostienen deben ponerse de acuerdo en la lista de los ministros y en el programa que seguirán, lo que no resultará fácil y puede demorarse todavía. El M5E someterá además el pacto con el PD a una votación en su plataforma de Internet para que den su opinión los militantes de esta formación, una parte de los cuales ya han mostrado su contrariedad.

El acuerdo entre los 'anticasta' y la izquierda para dar vida a un nuevo Ejecutivo supone el fracaso de la estrategia de Salvini, que dinamitó la coalición gubernamental con el M5E para forzar la convocatoria de elecciones con las que intentar convertirse en primer ministro. Se ha quedado en cambio fuera del poder, sin los comicios adelantados que esperaba y, además, con su partido cayendo en las encuestas. Pese al revés, no ha tardado en responder y ya ejerce como líder de la oposición. Ayer anunció la convocatoria de una gran manifestación el 19 de octubre en Roma contra el Ejecutivo 'Conte bis'. «Será el día del orgullo de la mayoría que no hace ruido pero no quiere un Gobierno nacido desde París o Bruselas», dijo en las redes sociales Salvini, acusando al primer ministro de venderse a los intereses extranjeros.